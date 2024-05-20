Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина завершила карьеру победным матчем 1 20.05.2024, 18:36

Екатерина Снытина

Ее команда стала чемпионом Великобритании.

19 мая состоялась финальная игра чемпионата Великобритании, в котором команда Екатерины Снытиной London Lions победила команду Newcastle Eagles со счетом 92:65.

Это была последняя игра в спортивной карьере Екатерины и второй чемпионский титул, который она завоевала для своей команды.

В апреле 2024 года London Lions с непосредственным участием Екатерины завоевала еврокубок – это второй по значимости баскетбольный турнир в Европе.

Екатерина Снытина неоднократно становилась чемпионкой Беларуси, Франции, Великобритании, Польши, имеет трофеи Кубка Польши, президента Турции и Еврокубка.

В 2020 году Екатерина Снытина поддержала протесты и выступила против фальсификации выборов, а также против насилия, которое чинили в послевыборное время силовики режима Лукашенко. В 2021 году она была исключена из состава сборной Беларуси.