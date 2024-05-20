Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина завершила карьеру победным матчем

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина завершила карьеру победным матчем1
- 20.05.2024, 18:36
Ее команда стала чемпионом Великобритании.
19 мая состоялась финальная игра чемпионата Великобритании, в котором команда Екатерины Снытиной London Lions победила команду Newcastle Eagles со счетом 92:65.
Это была последняя игра в спортивной карьере Екатерины и второй чемпионский титул, который она завоевала для своей команды.
В апреле 2024 года London Lions с непосредственным участием Екатерины завоевала еврокубок – это второй по значимости баскетбольный турнир в Европе.
Екатерина Снытина неоднократно становилась чемпионкой Беларуси, Франции, Великобритании, Польши, имеет трофеи Кубка Польши, президента Турции и Еврокубка.
В 2020 году Екатерина Снытина поддержала протесты и выступила против фальсификации выборов, а также против насилия, которое чинили в послевыборное время силовики режима Лукашенко. В 2021 году она была исключена из состава сборной Беларуси.