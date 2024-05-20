Летевший с президентом Ирана имам прожил час после крушения 20.05.2024, 19:04

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Мохаммад-Али аль-Хашем

Он выходил на связь.

Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который находился в потерпевшем крушение вертолете президента страны Ибрахима Раиси, был жив еще в течение часа после катастрофы, сообщил глава государственной организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммад Хасан Нами, передает IMNA.

«Единственное тело — аятоллы аль-Хашема, имама Тебриза, находилось в лучшем физическом состоянии, чем других погибших, и наименее обожжено, поэтому тот прожил еще час после авиакатастрофы и даже общался с Голямом Хосейном Эсмаили, главой администрации президента, по телефону», — сказал он.

Тела остальных погибших, в числе которых Раиси, глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа, были обожжены, но их смогли опознать без проведения ДНК-экспертизы. Всего погибло восемь человек.

Тела погибших забрали с места крушения. Похороны состоятся в Тебризе 21 мая. В стране объявлен общенациональный траур.

Вертолет президента (по данным Tasnim, это Bell 212) совершил жесткую посадку в лесной холмистой зоне на севере Ирана, в провинции Восточный Азербайджан, столица которого город Тебриз. В регионе был сильный туман, поисковую операцию осложняли также дождливая погода и темнота.

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу с коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в воздушной колонне было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Аятолла Али Хаменеи назначил первого вице-президента Мохаммада Мохбера руководителем исполнительной власти. В течение 50 дней в Иране пройдут новые выборы президента.