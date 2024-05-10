Десятилетняя девочка спросила у Туска, почему НАТО не отправит войска в Украину 1 10.05.2024, 5:14

Премьер Польши ответил.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО не хочет отправлять свои войска в Украину, так как считает, что это может привести к ядерной войне.

Об этом сообщает Onet.

Десятилетняя девочка спросила у Туска, можно ли отправить войска ООН в Украину, как поступили во время войны в Югославии.

«Это сложная история, и я не хочу вас пугать, но именно войска ООН в Югославии не выдержали испытания, и солдаты были немыми свидетелями преступлений против жителей Сребреницы. Так что это не самый лучший пример», — ответил он.

Тогда школьница спросила польского премьера о помощи Украине со стороны НАТО. Туск сказал, что Альянс уже оказывает стране большую поддержку.

«НАТО не хочет напрямую вмешиваться, посылать войска, потому что все в мире боятся, что может начаться ядерная война. Все задаются вопросом: можно ли вступить в прямую войну с Россией, не слишком ли это большой риск», — добавил он.