Что почем на минской Комаровке в эти выходные 27.04.2024, 18:32

Фото: «Минск-Новости»

Цена на редис разбегается от трех до пяти рублей.

Сколько стоит похрустеть свежим редисом и колюч огурцом, рассказывают «Минск-Новости». А еще стало известно, что за «нежный» лимон привезли из Египта и почему он стоит 35 рублей за килограмм.

На главном рынке столицы черемшу отдают пучками за 1,5 рубля, за 3 и за 5 — стоимость зависит от размера. Рядом щавель — тоже по 2 рубля за пучок. А вот редис на соседнем прилавке заявлен как полнотелый и негорький. Цена редисного вопроса (в целом по Комаровке) разбегается от 3 до 5 рублей за пучок.

Зелень стоит от 70 копеек до 15 рублей за 100 г. По нижней ценовой границе идет лук (который в перьях) по рублю, салаты — по 2,5 в среднем. По верхней — кинза, базилик и прочее. Молодая капуста — по 3,5 рубля/кило (можно спутать с салатом «айсберг», который везут из Ирана), брокколи уже по 15−17 рублей, а цветная капуста в два раза дешевле — 7,5. Все три вида прибыли из Узбекистана.

Помидоры в продаже — из Беларуси, Азербайджана и Узбекистана, разброс цен — от 5 до 45 рублей за килограмм. Огурцы преимущественно свои, стоят от 5 до 13 рублей за килограмм. Импортные по 6−10 рублей за килограмм, можно найти и тяжелый люкс по 35 рублей.

Кстати, 35 рублей просят за килограмм «нежного» лимона. Нетипичный цитрус приехал из Египта. Продавец уверяет: кислинка в нем никуда не делась, но не настолько ядреная, как у классического образца. «Египтянин» отличается насыщенным оранжевым цветом шкурки. Хотя подозрительно напоминает собрата из Узбекистана, который приезжает на Комаровку в летнюю пору.

Клубники все больше, а цены все слаще: килограмм в среднем по 20−25 рублей, но можно найти и за 13−14 рублей.

В нектаринах интересный разброс цен от 7 (!) рублей до 99. Естественно, имеют значение и размер, и консистенция. Бюджетный наощупь напоминает яблоко.

Абрикосы тоже уже есть, стоят от 60 до 99 рублей за килограмм. Килограмм сочных испанских апельсинов — по 7 рублей. В целом разброс цен — от 5 до 25 рублей/кило.

На соседнем прилавке возлегают мандарины. Все еще хороши несмотря на то, что номинально сезон уже отошел. Цены — от 3,5 до 25 рублей.

Белорусские яблоки — от 3,5 до 6 рублей за килограмм, импортные и по 15−20 могут завешивать. А вот килограмм груш отдают по 13 рублей. Но можно найти как за 5, так и за 25.

Арбузы на Комаровке уже есть, от 8 до 25 рублей за килограмм. Бананы — по 4 рубля за килограмм. Можно и за 22 рубля найти.

Что по корнеплодам (за килограмм):

- картофель — от 60 копеек до 3 рублей (импорт — от 9 до 12 рублей);

- свекла — от 2 до 7 рублей;

- морковь — от 2 до 3,5 рубля (а еще во вторник можно было и за рубль найти).