Эксперт: Очередное подтверждение, что ордер на арест Путина выписан МУС не зря 2 10.05.2024, 20:05

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«Пациента» уже не спасти.

Несмотря на безумную милитаризацию, продолжающуюся десятилетиями, к настоящей войне Россия оказалась готова гораздо меньше, чем могла бы. При этом ресурс уже сожжен, большая часть населения РФ живет в сложных условиях, но Путин все равно старается стоять на своем.

Именно это вчера продемонстрировал парад в Москве, где было представлено в три раза меньше техники и в пять раз — авиации. Так в эфире телеканала FREEДOM охарактеризовал вчерашний парад на Красной площади политолог-международник, эксперт центра «Объединенная Украина» Дмитрий Левусь.

- У Путина за спиной было двое в военной форме, которые откровенные военные преступники. Один держал 350 человек в подвале в селе Ягодное Черниговской области, а второй руководил расстрелами в Буче. Вот эти двое военных показывают позицию, с которой Путин не свернет, — подчеркнул политолог-международник.

Он обратил внимание, что такая демонстрация — лишнее подтверждение того, что ордер на арест Путина Международным уголовным судом выписан не зря.

- Возможности к диалогу с этим «пациентом» как-то все меньше и меньше. Естественно, сам по себе парад тоже это продемонстрировал. Вот эта начавшаяся давно демонстрация перехода от победы к тому, что, мол, теперь продолжение той войны, в которой якобы Россия победила нацизм. Почему якобы? Потому что явно не Россия победила, а Советский Союз, который сжег в огне той войны абсолютно все народы, которые были ему подвластны. И Украина понесла очень большие потери, и потеряла именно из-за преступного режима, который был соразмерным с гитлеровским режимом. Но только Россия не покаялась за это. И Путин своей наглостью это демонстрирует, — отметил эксперт.

Он назвал показательным тот факт, что на параде было немного почетных гостей и представлено мало техники.

- Путин все равно пытается показывать, ему нужны эти иностранцы. Техники действительно меньше, это объективный процесс. Она вся задействована на фронте. Оказалось, что, несмотря на всю эту безумную милитаризацию России, которая продолжается десятилетиями, к настоящей войне, которую они хотели и все время кричали «уже можем повторить», готовность к ней в России значительно меньше, чем она могла быть. И при этом ресурс сожжен, — резюмировал Левусь.