Казахстан победил Польшу и сохранил место в элитном дивизионе ЧМ по хоккею 21.05.2024, 0:02

В параллельном поединке Финляндия обыграла Данию и поднялась в зону плей-офф.

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Казахстана в упорной игре сломила сопротивление команды Польши (3:1).

Таким образом, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева занимают шестое место, однако в случае завтрашней победы Франции над Германией опустятся на седьмую строчку.

Польша заняла последнее место в группе В и покинула элитный дивизион.

В Праге на «O2 Арене» завершился параллельный матч группового этапа (группа А) чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Финляндии нанесла поражение команде Дании (3:1).

Таким образом, финны набрали 10 очков и за один матч до окончания группового этапа поднялись в зону плей-офф, занимая четвертое место с отрывом от идущей следом Австрии на три балла. В последнем матче в группе со сборной Швейцарии финской команде необходимо брать очки, чтобы гарантировать себе участие в четвертьфинале. Потеря таковых крайне опасна для Суоми, поскольку австрийцы, у которых преимущество по личным встречам, в своем заключительном матче встретятся с главным аутсайдером турнира — сборной Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Сборная Беларуси пропускает соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).