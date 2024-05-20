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Остин: Путин пытается проводить войну в масштабах 19 века в 2024 году

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  • 20.05.2024, 23:48
  • 2,064
Остин: Путин пытается проводить войну в масштабах 19 века в 2024 году
Ллойд Остин

Глава Пентагона считает, что это «плохая стратегия».

Глава Пентагона Ллойд Остин после заседания Контактной группы в формате «Рамштайн» заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует в Украине стратегию войны в масштабах 19 века.

«Путинские силы начали новые операции, чтобы захватить суверенную территорию Украины, они захватывают села, убивают невинных гражданских и бомбят дамбы и электростанции», – отметил Остин.

По его словам, глава Кремля надеется, что Украина упадет и группа «Рамштайн» распадется.

«Но он не прав. Путин пытается проводить войну в масштабах 19 века в 2024 году – это плохая стратегия», – добавил он.

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