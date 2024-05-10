Ученые: Океаны на Земле не всегда были солеными 1 10.05.2024, 20:58

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Исследователи объяснили, откуда там взялось столько соли.

Количество соли в океанах Земли действительно впечатляет: ученые подсчитали, что они содержат около 50 квадриллионов тонн растворенной соли, пишет Discover Magazine (перевод - «Фокус»).

Но еще более невероятный факт заключается в том, что вся эта соль не всегда была в земных океанах. Соль медленно стекала в океан год за годом с вершин гор, холмов и равнин.

По словам ученых соль – это нечто большее чем просто приправа к нашему обеденному столу. В химии этот термин применяется к любому соединению с положительно и отрицательно заряженными ионами, среди которых не только хлорид натрия, который используется в готовке, но также к магнию, сульфату, калию и многим другим.

Разного вида соли находятся в горных породах по всему миру. Как известно, такие силы природы, как замерзание и оттаивание, разрушают горные породы на мелкие части. Минералы в этих разрушенных породах, в результате эрозии, постепенно смываются в океан.

Также из-за своих ионов, соли подвергаются второму разрушительному процессу: химическому выветриванию. Дело в том, что атом водорода в каждой молекуле имеет отрицательный заряд, а атом кислорода – положительный. Так как противоположности притягиваются, дождь и реки способны растворять ионы соли, омывая ландшафты. Подобный эффект можно наблюдать даже в подземных вулканах.

- Это происходит везде, где вода соприкасается с камнями. Вода – лучший растворитель, — говорит химик-океанограф из Технического университета Дании Колин Стедмон.

Так или иначе каждая капля этого соленого раствора попадает в океан. Интересно то, что соль прежде чем попасть в воды океана, вначале путешествует по рекам. Так почему же реки на планете не такие же соленые как океаны?

На самом деле в каждом «пресном» водоеме есть немного соли. Ее количества недостаточно, чтобы мы могли почувствовать солоноватый вкус, и только добираясь до океанов соль действительно достигает необходимой концентрации.

Как только соль откладывается в океане, она становится еще более концентрированной по мере того, как вода испаряется в атмосферу. Вскоре после этого начинается череда дождей, которая вымывает еще больше соли с берега.

Но соль не остается навсегда в океанах Земли. Природные процессы убирают соль из океанической системы спустя некоторое время. В некоторых участках океана, например, на мелководьях, концентрация соли становится настолько высокой, что она уже не может раствориться. Поэтому часть этой соли выпадает в осадок, образуя толстый слой на дне. Именно так мы получаем любимую многими морскую соль с ее характерным привкусом.

Далее океаническая вода просачивается в глубоководные трещины, увлекая за собой в мантию и залежи соли. Оттуда соль снова проникает в камни, которые рано или поздно поднимутся на поверхность. Когда это наконец-то произойдет, цикл снова возобновится.

По мнению ученых, люди склонны недооценивать роль соли в океанах. Фактически, соль отвечает за большую часть погоды на Земле.

Теплые и холодные океанические течения являются важнейшими регуляторами глобального климата на Земле. Эти течения создаются с помощью таких факторов, как ветер, температура воды и ее соленостью.

Океанографы измеряют вышеперечисленный факторы, чтобы смоделировать будущую активность течений. Такие прогнозы помогают не только в судоходстве и сборе энергии волн. Течения также переносят питательные вещества, поддерживающие морскую жизнь, а это значит, что мы можем использовать их для отслеживания популяций рыб.