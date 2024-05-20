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ЕС осудил обыски в домах уехавших из Беларуси

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  • 20.05.2024, 19:39
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ЕС осудил обыски в домах уехавших из Беларуси

Боррель потребовал немедленного и безоговорочного освобождения всех политзаключенных.

Европейский союз требует немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси и заявляет, что продолжит поддерживать всех, кто выступает за независимую и демократическую Беларусь. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном по случаю Международного дня солидарности с политзаключенными в Беларуси, который отмечается 21 мая.

Боррель напомнил, что после смерти Витольда Ашурка в местах заключения умерли еще не менее пяти политзаключенных.

«Их незаконно содержат в заключении, подвергают пыткам и жестокому обращению, включая лишение необходимой медицинской помощи», — говорится в заявлении.

Боррель отметил, что режим Лукашенко все чаще преследует белорусов, покинувших страну.

«Режим все чаще преследует и тех, кто уехал из страны. Европейский союз осуждает последнюю волну рейдов и конфискации имущества политических активистов, которые продолжают свою деятельность в защиту свободы в изгнании», — говорится в заявлении.

ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных, призывает белорусские власти соблюдать международные обязательства Беларуси в области прав человека, и заявляет, что продолжит поддерживать всех, кто смело выступает за независимую и демократическую Беларусь.

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