Нуланд: Пора оказать украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России 1 20.05.2024, 20:20

Виктория Нуланд

Киев имеет право поражать военные цели на российской территории.

Экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, деятельность которой была связана с вопросами Украины и России, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, а Соединенные Штаты с союзниками должны этому способствовать.

Об этом она сказала в интервью ABC News.

Комментируя последние продвижения российских сил на севере Харьковской области, Нуланд подчеркнула, что Украина должна иметь возможность «останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России».

«Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска», - добавила она.

По мнению экс-заместителя госсекретаря США, «для этого пришло время» после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харькову и пытается уничтожить его, «даже не разворачивая войска на земле».

«Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России», - подчеркнула Нуланд.

Нуланд уверена, что это не приведет к эскалации со стороны Москвы и «еще большему втягиванию США» в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а сейчас «получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний».

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой отменить ограничения по использованию американского оружия по территории России. А также попросила США помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, нужно использовать в пределах украинской территории.