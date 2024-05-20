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Швеция одержала шестую победу в шести матчах чемпионата мира по хоккею

  • 20.05.2024, 19:56
Швеция одержала шестую победу в шести матчах чемпионата мира по хоккею

Шведы победили французов, британцы проиграли норвежцам и покинули элитный дивизион.

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2024 сборная Швеции выиграла у Франции со счетом 3:1.

Таким образом, «Тре Крунур» набрали 18 очков из 18 возможных, выиграв в шести встречах и досрочно оформив первое место в группе В.

Франция же в свою очередь с четырьмя баллами находится на шестой строчке и она гарантировано останется в элите мирового хоккея.

В параллельном поединке Великобритания уступила Норвегии (2:5) и досрочно заняла последнее место в группе А. Британцы покинули элитный дивизион и в 2025 году сыграют в Дивизионе IA.

Также сегодня сыграют Финляндия — Дания и Казахстан — Польша. Начало — в 21:20.

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