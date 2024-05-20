В Смолевичах объявили аукцион на заготовку гадюки 20.05.2024, 20:11

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На основе змеиного яда в Беларуси делают лекарство и косметику.

В Смолевичах на аукцион выставят право на заготовку и закупку гадюки обыкновенной. Об этом сообщает Smolevichi24.

Торги пройдут 19 июня в здании Смолевичского райисполкома. Начальная цена продажи — две тысячи рублей, сумма задатка — 400.

По данным Академии наук, в Беларуси биологический запас этого вида гадюки — 15−18 тысяч особей. Без ущерба для природы можно добывать 500 змей.

Участвовать в аукционе могут организации и индивидуальные предприниматели. Желающие должны подать документы в комиссию не позже чем за три рабочих дня до даты проведения аукциона.

Отмечается, что на основе змеиного яда в Беларуси делают лекарство и косметику. Это различные гели и мази от болей в суставах, кремы и маски от морщин, препараты для диагностики редких заболеваний и сыворотки с противоядным действием при укусах пресмыкающихся.

Добавим, что добыча змеиного яда — это довольно сложный процесс, поскольку гадюки очень прихотливы в уходе: требуют особого питания, температурного режима и влажности воздуха. Так, директор Республиканского ландшафтного заказника «Выгонощанское», опытный змеелов Сергей Габец рассказывал несколько лет назад: «Хочешь получить заветные капельки яда на кончиках зубов? Будь добр корми отборными мышами и специальным составом с витаминчиками, обогрей, прояви заботу и ласку».

Кроме того, все сложно и с точки зрения законодательства. Для отлова и содержания змей нужен целый список разрешений и согласований на самых разных уровнях — от местных властей до Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства юстиции. А на готовый яд нужны сертификаты, которые подтверждают законность его происхождения и выступают гарантом качества.

До 1990 года на Брестчине действовал один из трех беларусских серпентариев. Там содержались около тысячи гадюк, но он закрылся после распада Советского Союза.