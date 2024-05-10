В Сеть попала финская головоломка, с которой справятся только люди с IQ выше 130 10.05.2024, 19:54

Разгадайте, какое число пропущено.

Эта финская математическая головоломка легко может выявить человека, который умеет быстро анализировать информацию и искать нетипичные варианты решения задач, отмечает «Вокруг света».

Задача: за полминуты постарайтесь найти логику появления этих цифр и верно вставить пропущенную цифру на место вопросительного знака.

Важное уточнение: если вам понадобится больше 30 секунд, то не спешите сдаваться. Продолжайте искать решение и тренировать свой мозг, а заодно отвлекитесь от своих ежедневных проблем и перезагрузитесь с помощью этой головоломки.

Какое число пропущено?

Ответ можно узнать здесь.