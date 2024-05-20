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Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

  • 20.05.2024, 21:06
  • 9,278
Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

До 2 июля 2024 года.

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. А сразу после поединка поехал в больницу.

На боксерском ресурсе Boxrec появилась информация, что Британская комиссия по вопросам бокса приостановила лицензию Усика до 2 июля 2024 года.

Причина такого решения не указана, но иногда такие меры нужны для того, чтобы убедиться, что здоровью боксера ничего не угрожает. После успешного прохождения медицинского осмотра отстранение снимут.

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