США будут поставлять Украине оружие, пока Россия не выведет войска 3 20.05.2024, 21:03

2,762

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН.

Соединенные Штаты Америки будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока Россия не выведет войска с ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что участие международного сообщества в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, отвечает целям Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности.

«Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше привержены тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны», - подчеркнул Вуд.