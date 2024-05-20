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США будут поставлять Украине оружие, пока Россия не выведет войска

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  • 20.05.2024, 21:03
  • 2,762
США будут поставлять Украине оружие, пока Россия не выведет войска

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США в ООН.

Соединенные Штаты Америки будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока Россия не выведет войска с ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что участие международного сообщества в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, отвечает целям Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности.

«Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше привержены тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны», - подчеркнул Вуд.

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