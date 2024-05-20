Топ-8 приложений для экономии денег на Android и iPhone 20.05.2024, 20:37

В современном мире смартфоны стали незаменимыми помощниками в управлении финансами.

Существуют многочисленные приложения, которые помогают контролировать расходы, планировать бюджет и находить выгодные предложения.

РБК рассказывает о приложениях на Android и iPhone, которые помогут сэкономить деньги.

YNAB (You Need a Budget)

YNAB помогает пользователям распределять деньги по категориям, чтобы избежать необдуманных трат. Приложение фокусируется на том, чтобы научить пользователей планировать бюджет и достигать финансовых целей.

PocketGuard

PocketGuard автоматически связывается с вашими банковскими счетами, отслеживает расходы и показывает, сколько денег у вас осталось после всех обязательных платежей. Приложение также помогает находить способы снизить регулярные расходы.

Goodbudget

Goodbudget использует метод конвертов для управления бюджетом. Пользователи распределяют деньги по виртуальным "конвертам" для разных категорий расходов. Это помогает контролировать траты и не выходить за рамки бюджета.

Rakuten

Rakuten (ранее известное как Ebates) позволяет зарабатывать кэшбэк за покупки в популярных интернет-магазинах. Приложение предлагает различные акции и скидки, что делает его отличным инструментом для экономии на повседневных покупках.

Acorns

Acorns автоматически инвестирует ваши мелкие траты, округляя покупки и инвестируя разницу. Это позволяет пользователям незаметно накапливать инвестиционный капитал и экономить деньги в долгосрочной перспективе.

Digit Mobile

Digit Mobile анализирует ваши доходы и расходы и автоматически переводит небольшие суммы на сберегательный счет. Приложение помогает накапливать сбережения без особых усилий.

Fidelity Investments

Fidelity Investments помогает пользователям ставить финансовые цели и достигать их, отслеживая расходы и сбережения. Приложение также предоставляет советы по инвестированию и управлению финансами.

Money Lover

Money Lover - это приложение для тех, кто стремится контролировать свои финансы. Оно помогает отслеживать расходы, устанавливать бюджет и всегда иметь представление о вашем финансовом состоянии. Кроме того, приложение позволяет записывать ваши долговые обязательства и регулярные платежи, а также напоминает о необходимости совершить платежи вовремя.