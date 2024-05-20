Четыре региона РФ столкнулись с обвальным падением доходов бюджета 3 20.05.2024, 20:47

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Лидером по темпам снижения поступлений стала Тюменская область.

Почти половина российских регионов в первом квартале 2024 года столкнулась с падением доходов местных бюджетов, а в четырех субъектах он принял обвальный характер. Такие данные в «Мониторинге экономической ситуации» приводят эксперты Института Гайдара.

Лидером по темпам снижения поступлений стала Тюменская область. В ключевом регионе добычи газа в России доходы местной казны обвалились на 34,4% после того, как «Газпром» был вынужден сократить добычу на четверть и получил первый за четверть века годовой убыток. Тюменский областной бюджет недополучил налоги на прибыль и имущество бизнеса, указывают в Институте Гайдара.

Еще один газовый регион — Ямало-Ненецкий автономный округ, где находится одно из крупнейших в мире Уренгойское газовое месторождение, — зафиксировал падение доходов на 30,3%. Проблемой, как и в Тюменской области, стал недобор налога на прибыль.

На 33,9% сократились поступления в бюджет Республики Саха (Якутия): просели сборы НДФЛ, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по природным алмазам. Госкорпорация «Алроса», которая на треть принадлежит правительству республики, по итогам прошлого года отчиталась о падении прибыли на 15%, выручки — на 9%, а также признала проблемы с продажами. На фоне санкций запасы нераспроданных алмазов у «Алросы» выросли в 1,6 раза, и, чтобы поддержать компанию, драгоценные камни у нее впервые с 2009 года начнет покупать государство.

На 27,2% упали доходы бюджета Мурманской области. Как и в газовых субъектах, проблемы возникли со сборами налога на прибыль.

В целом российские субъекты за январь–март получили 5,1 трлн рублей доходов и 623,9 млрд рублей бюджетного профицита. И хотя номинально доходы регионов выросли на 3,6%, в реальном выражении — с учетом инфляции — они начали сокращаться (-4,1%).

На фоне масштабных выплат участникам войны сборы НДФЛ подскочили на 48%. При этом поступления ключевых налогов с бизнеса упали с двузначной скоростью: налога на прибыль — на 15,6%, на имущество — на 18%.

Низкие темпы налоговых и неналоговых доходов, наблюдаемые на протяжении последних двух кварталов, «не внушают оптимизма и при сохранении этой тенденции до конца года могут привести к росту не выше уровня инфляции», отмечает заведующий лабораторией бюджетной политики Института Гайдара Александр Дерюгин.