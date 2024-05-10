Политзаключенная Екатерина Андреева в колонии переболела пневмонией 1 10.05.2024, 20:33

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Екатерина Андреева

Она 10 дней провела в санчасти.

Политзаключенная журналистка Екатерина Андреева в колонии переболела пневмонией. Об этом в Facebook сообщил ее муж Игорь Ильяш.

По его словам, в конце апреля журналистка была госпитализирована в санчасти колонии на 10 дней.

«К счастью, пневмония была не большая, а очаговая. Врачи вовремя диагностировали болезнь и очень ответственно отнеслись к лечению. Катя выздоровела и на прошлой неделе ее выписали из санчасти», – отметил муж политзаключенной.

Перед тем как заболеть пневмонией, Екатерина перенесла сильный приступ сезонной аллергии. В местах лишения свободы у нее обострилась аллергия: приступы становятся гораздо более мучительными, а список аллергенов – шире.

«В начале апреля аллергический отек пришлось снимать при помощи уколов (сначала внутримышечно, а затем внутривенно), так как Катя совсем не могла дышать через нос», – написал Игорь Ильяш.

Всего за почти что 3,5 года заключения из-за общего ослабления организма журналистка стала чаще болеть простудой и страдать от головных болей, у нее заметно ухудшилось зрение.

Напомним, Екатерину Андрееву задержали 15 ноября 2020 года. Сначала ее осудили по ст.342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Однако в июле 2022 года состоялся новый процесс – по статье «Измена государству» (ч. 1 ст. 356 УК). Гомельский областной суд огласил приговор: восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.