Стало известно, когда в украинском небе появятся первые F-16 1 10.05.2024, 19:48

1,252

Украинские пилоты готовы к выполнению боевых задач.

Первые западные истребители F-16 прибудут в Украину в течение нескольких недель, сообщил The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По словам собеседника издания, самолеты должны поступить ориентировочно в июне-июле. При этом источник не сообщил, кто именно будет поставлять самолеты.

Напомним, что в августе 2023 года Нидерланды и Дания пообещали совместно передать Украине 61 американский истребитель F-16. Этому предшествовало разрешение на передачу от США.

Кроме того, намерение поставить F-16 подтвердила Норвегия. Бельгия тоже передаст Украине F-16.

В декабре Нидерланды заявили о решении начать подготовку к передаче Украине первых 18 самолетов, а впоследствии увеличили это количество до 24. В целом страна пообещала Киеву 42 истребителя.

Ориентировочными сроками передачи истребителей Украине называли первую половину 2024 года.

Подготовка некоторых групп пилотов из Украины находится на завершающей стадии, рассказывали в Воздушных силах ВСУ в апреле.