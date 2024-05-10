Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира 2 10.05.2024, 20:48

Владимир Зеленский

Об этом сообщил Зеленский.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии. Об этом своем Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в украинском государстве», - Зеленский.

Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.



Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2024

Напомним, что в июне в Швейцарии состоится первый саммит мира, на него приглашены представители более 100 стран мира. На саммите планируется рассмотреть ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине.