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Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира

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  • 10.05.2024, 20:48
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира
Владимир Зеленский

Об этом сообщил Зеленский.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии. Об этом своем Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в украинском государстве», - Зеленский.

Напомним, что в июне в Швейцарии состоится первый саммит мира, на него приглашены представители более 100 стран мира. На саммите планируется рассмотреть ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине.

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