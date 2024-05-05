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Россию вынесли за скобки создания правил

  • 5.05.2024, 1:30
Россию вынесли за скобки создания правил

Как будет проходить Глобальный саммит мира.

Россию не ждут на Глобальном саммите мира. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy подтвердил, что Москве приглашение не направляли. По данным украинской разведки, Кремль стремится сорвать мероприятие, сообщает FREEДОМ.

Первый Глобальный саммит мира пройдет 15 и 16 июня. Точный список стран, чьи представители приедут в швейцарский город Бюргеншток, пока неизвестен. Официально Швейцария пригласила более 160 делегаций со всех континентов. России в списках приглашенных нет.

- Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете добиться от нее добросовестных действий. Цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия. Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров. В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Проведение Глобального саммита — это кульминация работы над украинской формулой мира. В этом пошаговом плане — 10 пунктов: радиационная и ядерная, продовольственная и энергетическая безопасности, освобождение пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, выведение российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости (речь о привлечении России к ответственности и возмещении нанесенного войной ущерба), экологическая безопасность, недопущение повторной агрессии и фиксация окончания войны.

- Господин Кулеба говорит: смотрите, есть два трека, и он абсолютно прав в этом. Либо мир становится достаточно сильным, чтобы принудить дипломатически агрессора к принятию цивилизованных правил игры и к отказу от его амбиций агрессивных. Либо второе — это язык силы на поле боя. Третьего не дано. Сегодня дипломатические усилия строятся вокруг формулы мира именно для того, чтобы мир стал способным для принуждения агрессора, — пояснил политолог, соучередитель «Национальной платформы стойкости и сплоченности» Олег Саакян.

На саммите в украинскую формулу мира внесут уточнения и корректные формулировки, которые должны превратить ее в Глобальную формулу. После документ направят в Кремль.

- Российская Федерация будет поставлена в любом случае перед фактом. Ее уже выносят за скобки создания новых правил игры. Россия в данном случаи является объектом, а на первом этапе является адресатом, которому направляются те наработки, с тем, что Россия готова играть по этим правилам или не готова. А если не готова, то противопоставляет себя не только Украине и поддерживающим ее странам, но и шире — коалиции, которая договорилась о новых правилах игры в отношении подобных российско-украинской войне конфликтов, — отметил Саакян.

После того как украинские и западные дипломаты сообщили, что россиян на саммите не ждут, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что Россия якобы и не собиралась участвовать в мероприятиях, которые, «продвигают ультимативную формулу Зеленского». По данным украинской разведки, руководство России стремится любыми методами сорвать саммит мира в Швейцарии.

«Следует также понимать то, что Путин попытается и разными манипуляциями, и силой ударов своих террористов сорвать эту работу, наши усилия, попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции — и на поле боя, и в дипломатии, и в информационной сфере — должны быть сейчас одинаково сильны», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Для Украины важно, чтобы максимальное количество стран присоединилось к встрече — не только европейских, но и государств Африки, Латинской Америки и Азии. Крайне необходимо присутствие китайской делегации. В марте 2024 года посол КНР в Швейцарии сообщил, что в Пекине еще думают над участием в Глобальном саммите мира. В апреле, после визита в Китай канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что КНР готова принять участие. В то же время в Вашингтоне говорят, что пока не видят готовности Пекина поддержать украинскую формулу мира. В Киеве заявляют, что сделают все, чтобы китайская делегация на Глобальном саммите мира в Швейцарии присутствовала.

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