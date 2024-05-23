В Буда-Кошелевском районе в поле сгорел комбайн 1 23.05.2024, 15:01

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Механизатор попытался его потушить.

В Буда-Кошелевском районе в поле сгорел кормоуборочный комбайн УЭС 2-250 (выпущен «Гомсельмашем» в 2008-м) местного предприятия «Юбилейный Агро». Как сообщает районная газета, происшествие случилось днем 22 мая возле деревни Бронница. До приезда спасателей механизатор пытался самостоятельно ликвидировать возгорание.

Пресс-служба МЧС уточняет, что 59-летний мужчина получил ожоги рук (5% тела), его госпитализировали в центральную районную больницу. Рассматриваемая версия причины пожара — «механическое разрушение узлов и деталей».