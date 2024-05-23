Цена этого товара в Беларуси за год выросла на 15 500 рублей 6 23.05.2024, 15:12

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Машины и квартиры так не дорожают.

Читательница onliner.by заметила в ProStore приправу, за килограмм которой нужно выложить 52 000 рублей. Да-да, это не опечатка! За год ее цена взлетела на 15 500 рублей. Пожалуй, покупку специй килограммами можно считать активом, не уступающим недвижимости или крипте.

Речь идет про рыльца шафрана. Если в прошлом году цена 0,12-граммового пакетика была 4 рубля 39 копеек, то сегодня почувствовать себя аристократом можно за 6 рублей 24 копейки. Соответственно, цена за кило выросла с 36 500 рублей до 52 000.

На упаковке гордо красуется надпись, что внутри — 100% натуральный продукт из Ирана. Иранский шафран, если верить этикетке, «самая дорогая специя в мире». Для производства 1 кг этой приправы требуется около 150 000 цветков. Одного грамма шафрана достаточно, чтобы окрасить 3000 литров воды.

Шафран обладает горьковатым вкусом с ноткой меда. Его можно использовать для блюд из риса и рыбы, супов, соусов, сладостей и выпечки. Только представьте, как вы рассказываете друзьям за ужином, что ваш рис приправлен специей по цене автомобиля.