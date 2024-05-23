закрыть
23 мая 2024, четверг, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша усилила охрану главного хаба для военной помощи Украине

  • 23.05.2024, 14:47
  • 2,810
Польша усилила охрану главного хаба для военной помощи Украине

Из-за возможных российских диверсий.

Польские власти усиливают меры безопасности в главном транзитном узле для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий со стороны России.

Об этом заявил министр внутренних дел Томаш Семоняк, сообщает Bloomberg.

Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка. Расположенный менее чем в 100 км от границы с Украиной, этот центр обрабатывает до 90% западной техники, направляемой на линию фронта. Он также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

«Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши, - заявил Семоняк в интервью в Варшаве, не уточнив меры безопасности в аэропорту. - Ничего подобного раньше не было».

Министр заявил, что Польша сталкивается с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр Дональд Туск объявил, что целых 12 человек были задержаны в рамках подавления предполагаемых диверсий, направленных из России. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

Роль аэропорта Жешув-Ясенка в операции, поддерживаемой Кремлем, стала известна в апреле. Прокуроры заявили, что арестовали подозреваемого мужчину, обвиняемого в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. В рамках плана мужчина якобы был готов собрать информацию о безопасности аэропорта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип