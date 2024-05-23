Польша усилила охрану главного хаба для военной помощи Украине 23.05.2024, 14:47

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Из-за возможных российских диверсий.

Польские власти усиливают меры безопасности в главном транзитном узле для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий со стороны России.

Об этом заявил министр внутренних дел Томаш Семоняк, сообщает Bloomberg.

Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка. Расположенный менее чем в 100 км от границы с Украиной, этот центр обрабатывает до 90% западной техники, направляемой на линию фронта. Он также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

«Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши, - заявил Семоняк в интервью в Варшаве, не уточнив меры безопасности в аэропорту. - Ничего подобного раньше не было».

Министр заявил, что Польша сталкивается с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр Дональд Туск объявил, что целых 12 человек были задержаны в рамках подавления предполагаемых диверсий, направленных из России. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

Роль аэропорта Жешув-Ясенка в операции, поддерживаемой Кремлем, стала известна в апреле. Прокуроры заявили, что арестовали подозреваемого мужчину, обвиняемого в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. В рамках плана мужчина якобы был готов собрать информацию о безопасности аэропорта.