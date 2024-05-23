Названо самое вкусное и полезное вино, снижающее уровень холестерина 8 23.05.2024, 15:29

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Специалисты рекомендуют три сорта.

Красное вино считается более полезным для здоровья человека, поскольку содержит полифенолы и танины, выводящие «плохой» холестерин из нашего организма.

Эксперты рекомендуют всем, кто любит вино, выбирать красное вино, положительно влияющее на сердечно-сосудистую систему благодаря содержанию антиоксидантных соединений. Впрочем, есть другие виды вина, также хорошо воспринимаемые нашим организмом.

Портал tsn.ua рассказал, какие вина самые полезные и что влияет на их вкус.

Какое вино считается самым полезным: виды напитков

Специалисты рекомендуют три сорта вина, которые наиболее полезны для организма человека. Это красные вина, оранжевые и янтарные. Последние два производятся из белых сортов винограда и также положительно плывут на общее самочувствие человека.

Чтобы полностью раскрылись вкус и польза напитков, их нужно предварительно охладить. Простые белые вина сомелье рекомендуют охлаждать до 10 градусов, а имеющие сложный букет, например, с добавлением трав или фруктовых нот, следует охлаждать до 12-14 градусов. Красные сорта вина также нужно охлаждать до 14-15 градусов.

Что влияет на вкус и пользу вина, кроме температуры

Посуда. Для белого и красного вина лучшим будет тюльпанообразный бокал объемом до 560 мл из тонкого стекла. Такая посуда максимально раскроет вкус, цвет и аромат напитка.

Срок годности. Молодое красное вино имеет более темный и насыщенный цвет, чем светлее красное вино, тем больше времени выдержан напиток. А с белым вином наоборот – молодое вино светло-соломенного цвета, а с возрастом напиток становится золотистым или янтарным. Эксперты отмечают, что большинство вин рассчитаны на срок употребления в течение 3-5 лет, а некоторые сорта живут до 100. Такие напитки относятся к дорогим коллекционным, не предназначенным для массового употребления.

Время суток. Если пить вино в первой половине дня, то вкус напитка ощущается ярче. Это связано с активностью мозга, которая до обеда достаточно высока, поэтому наши вкусовые рецепторы более чувствительны.

Настроение человека. Можно пить одно и то же вино в разных компаниях, в разное время и время года, и оно будет оказывать разное влияние на наш организм. Все зависит от настроения, места, людей и эмоционального состояния.