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В Минске появятся зоны, свободные от электросамокатов

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  • 23.05.2024, 15:48
В Минске появятся зоны, свободные от электросамокатов

В столице стало слишком много происшествий с участием самокатчиков.

В Минске появятся зоны, где запретят ездить на электросамокатах. А на некоторых участках также ограничат скорость. Об этом было объявлено по итогам очередной встречи чиновников Мингорисполкома и операторов СПМ (средств персональной мобильности). Обсуждались вопросы безопасности (безопасного проезда пешеходных зон и перекрестков), пишет «Еврорадио».

Дело в том, что в столице стало слишком много происшествий с участием самокатчиков (в январе-апреле было 8 ДТП, а в прошлом году за тот же период — только 1). Часто шеринговыми сервисами пользуются несовершеннолетние, кто-то катается не один (одна из компаний недавно стала отслеживать такие факты при помощи искусственного интеллекта). На совещании поднимался вопрос внедрения практики блокировки пользователей, нарушающих правила пользования СПМ.

Зоны запрета и ограничения скорости будут определяться «при взаимодействии администраций районов столицы и операторов СПМ". Будет усилена «разъяснительная работа с учреждениями образования, законными представителями учащихся и непосредственно учащимися».

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