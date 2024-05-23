Додик требует отделения от Боснии и Герцеговины

Додик требует отделения от Боснии и Герцеговины6
- 23.05.2024, 15:08
- 3,346
Он заявил, что «боснийцы не уважают сербов».
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о желании в ближайшее время выйти из состава Боснии и Герцеговины.
В ближайшие 30 дней Додик пообещал предложить мирный план демаркации между федерацией и Республики Сербской, пишет nin.rs.
«Сегодня мы начинаем с официального решения запросить мирную демаркацию. Мы предложим сначала уточнить политические компетенции в отношении субъектов, а также сохранить нынешнюю модель функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать ее к модели мирного разграничения», — отметил Додик.
Он заявил, что «сербы больше не могут жить в этой Боснии и Герцеговине». Он считает, что «боснийцы не уважают сербов».
Новые заявления Додика о выходе из состава Боснии и Герцеговины звучат на фоне голосования в Генассамблее ООН по резолюции о геноциде в Сребренице. Авторы резолюции предлагают сделать 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице — там в 1995 году армия боснийских сербов под руководством Ратко Младича убила более 8 тысяч боснийских мусульман.