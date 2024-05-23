Додик требует отделения от Боснии и Герцеговины 6 23.05.2024, 15:08

3,346

Милорад Додик

Он заявил, что «боснийцы не уважают сербов».

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о желании в ближайшее время выйти из состава Боснии и Герцеговины.

В ближайшие 30 дней Додик пообещал предложить мирный план демаркации между федерацией и Республики Сербской, пишет nin.rs.

«Сегодня мы начинаем с официального решения запросить мирную демаркацию. Мы предложим сначала уточнить политические компетенции в отношении субъектов, а также сохранить нынешнюю модель функционирования экономики и в течение нескольких лет адаптировать ее к модели мирного разграничения», — отметил Додик.

Он заявил, что «сербы больше не могут жить в этой Боснии и Герцеговине». Он считает, что «боснийцы не уважают сербов».

Новые заявления Додика о выходе из состава Боснии и Герцеговины звучат на фоне голосования в Генассамблее ООН по резолюции о геноциде в Сребренице. Авторы резолюции предлагают сделать 11 июля Международным днем памяти геноцида в Сребренице — там в 1995 году армия боснийских сербов под руководством Ратко Младича убила более 8 тысяч боснийских мусульман.