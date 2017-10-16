РФ ввела санкции против КНДР спустя год после резолюции ООН 5 16.10.2017, 21:13

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Путин ввел санкции против Пхеньяна задним числом.

Президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий сотрудничество с Северной Кореей в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, задним числом - с 30 ноября 2016 года - вводит в действие в России резолюцию Совета Безопасности ООН, также принятую 30 ноября 2016 года после проведения КНДР ядерных испытаний и пуска трех баллистических ракет, передает “Немецкая волна”.

Как следует из текста указа, Россия приостанавливает научно-техническое сотрудничество "с лицами и группами лиц, представляющими КНДР". Исключение составляют такие области, как медицина, ядерная наука и техника, аэрокосмическое машиностроение и авиационная техника, а также передовые производственные технологии. Сотрудничество в этих сферах возможно только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной программы КНДР, говорится в документе.

Запрет на покупку металлов и продажу предметов роскоши

Россия также ограничивает сотрудничество с Пхеньяном в военно-технической и транспортной сферах, торговле, финансах и образовании. В частности, российские граждане и компании не смогут приобретать медь, никель, серебро и цинк. Кроме того, запрещается транзит через российскую территорию и вывоз в КНДР ряда предметов роскоши - ковров и гобеленов стоимостью более 500 долларов США, а также фарфоровой посуды стоимостью более 100 долларов США.

В Северной Корее будут закрыты все представительства и филиалы российских банков, а также банковские счета российских компаний. Исключение будут составлять случаи, когда эти счета необходимы для обеспечения деятельности дипмиссии РФ и оказания гуманитарной помощи.

КНДР, в свою очередь, должна сократить число своих банковских счетов в России до одного на каждое дипломатическое представительство или консульскую организацию. Северной Корее также запрещается пользоваться недвижимостью в России кроме случаев, когда это необходимо в дипломатических целях.