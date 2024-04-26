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Белорусскую чемпионку мира выгнали со школьного стадиона

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  • 26.04.2024, 22:45
  • 3,970
Белорусскую чемпионку мира выгнали со школьного стадиона
Татьяна Пехтерева

Якобы из-за постановления министерства образования.

Около двух лет победительница чемпионата мира по бегу с препятствиями Татьяна Пехтерева каждый вторник и четверг бегала на стадионе Колодищанской школы №2 во время своего обеденного перерыва. И ни разу не сталкивалась с негативом из-за своих тренировок.

— Сегодня вышла женщина и сказала, что согласно постановлению министерства образования на территории школы во время учебного процесса не должно находиться посторонних лиц… И выгнала меня со стадиона.

Татьяна надеется, что у нее получится как-то решить вопрос и записалась на прием к директору Колодищанской школы №2.

— Хочу продолжать бегать на стадионе. Я не мешаю никому, бегаю там всегда одна, ничего не ломаю и не порчу имущество школы.

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