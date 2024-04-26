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Украинская авиация нанесла серию ударов по позициям россиян

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  • 26.04.2024, 22:39
  • 1,716
Украинская авиация нанесла серию ударов по позициям россиян

Удары нанесены по 11 районам, где сосредоточены оккупанты.

Авиация Сил обороны Украины за 26 апреля нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

А подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 радиолокационную станцию, 3 средства противовоздушной обороны, 1 станцию РЭБ, 1 склад материально-технических средств россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Украинских войск и населенным пунктам.

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