Украинская авиация нанесла серию ударов по позициям россиян 2 26.04.2024, 22:39

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Удары нанесены по 11 районам, где сосредоточены оккупанты.

Авиация Сил обороны Украины за 26 апреля нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава российских войск, сообщает Генштаб ВСУ.

А подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, 1 радиолокационную станцию, 3 средства противовоздушной обороны, 1 станцию РЭБ, 1 склад материально-технических средств россиян.

Тем временем войска РФ нанесли 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Украинских войск и населенным пунктам.