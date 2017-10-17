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Минчане взбунтовались против Пограничного комитета

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  • 17.10.2017, 7:59
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Жители улиц Карла Маркса и Кирова борются с уплотнением в центре города.

Очередное уплотнение происходит в самом центра Минска. Жители домов на улице Карла Маркса и Кирова объединились в противостоянии с неожиданным соседом – Пограничным комитетом, который запланировал возвести здание прямо во дворе жилых домов. Жители понимают силу оппонента, а потому пригласили «Белсат» освещать их борьбу.

Секреты для Пограничного комитета – норма до того привычная, что даже в ситуациях, когда они обязаны уведомлять жителей о планах на уплотнение, этого не делают, чем нарушают права граждан.

Что строят, где строят?

А строить Пограничный комитет собрался в и без этого тесном дворе четырехэтажный режимный объект. Жители добились организации собрания с участием представителей Пограничного комитета, чтобы выразить свое возмущение.

«Чтобы в двухмиллионном городе не нашлось места для пограничного комитета. Это даже смешно. Не уплотняйте! Потому что когда построят это здание, мы будет жить как в «Матросской тишине». Останется только небо. Со всех четырех сторон это будут дворы колодцы». Поэтому здесь население, конечно, и поднялось», – объясняет местная жительница Татьяна Хоменко.

Возмутило то, что о новостройке узнали, когда начали вырубаться деревья

Оказалось, что в 2013-ом году провели общественное обсуждение проекта, но жители называют его незаконным и требуют отменить.

«Никто из жителей наших домов на этом общественном обсуждении не присутствовал, и в результате этот проект – утвержден, мы поставлены перед фактом», – говорит житель дома Тадеуш Стружецкий.

Жители отмечают, что уплотнением чиновники нарушают их права, ухудшают условия жизни, меняют исторический центр: все здания квартала включены в список историко-культурного наследия.

Мириться с ситуацией минчане не собираются

«Никто ничего не сохраняет, поэтому мы будем продолжать добиваться, чтобы проект совсем отменили, сделали бы все так, чтобы не нарушались права никого», – говорит Лариса Стадник, еще одна недовольная жительница дома.

Представители Пограничного комитета на собрании в дискуссию не вступали и лишь заявили, что вопросы жителей услышаны.

Вот только пойдут ли подключенные инстанции на уступки людям или по привычной схеме будут отстаивать государственные интересы?


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