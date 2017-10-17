В минских автобусах сделают бесплатный Wi-Fi 10 17.10.2017, 19:11

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Сейчас идет конкурс по выбору компании, которая будет отвечать за Wi-Fi в столичных автобусах.

В отдельных автобусах Минска вскоре может появиться бесплатный Wi-Fi.

Об этом агентству БелТА сообщил заместитель гендиректора ГП "Минсктранс" Иван Жук.

Сейчас идет конкурс по выбору компании, которая будет отвечать за Wi-Fi в минских автобусах. Сообщается, что оборудование еще проходит тесты, а вскоре, вероятно, бесплатная беспроводная связь появится в автобусных маршрутах №1,100 и 300э. Решение по поводу компании-поставщика будет принято до конца октября.

Кстати, в Гомеле ходят автобусы с бесплатным Wi-Fi еще с весны 2017 года. Два десятка автобусов ходят самым длинным гомельским маршрутом — из микрорайона Кленовский в Медгородок. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужно получить SMS со специальным кодом доступа, который вводится на автоматически загружаемом сайте.