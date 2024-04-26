Путин – умалишенный 3 Александр Невзоров

26.04.2024, 19:04

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Александр Невзоров

Он не скрывает уже своих намерений.

Кремлевский упырь дал рабам своим очередное представление.

Путин относится к тем садистам, которые любят лично пытать жертвы, наслаждаясь их ужасом и покорностью. Ему нравится сам запах страха, который источает зал, ожидающий очередного кремлевского сюрприза.

Собрав «промышленников и предпринимателей», Путин с ухмылкой объявил им о грядущей национализации части бизнеса. В первую очередь отбирать будут тот бизнес, который «наносит ущерб национальным интересам». Это ловкая формулировка. Под нее подходит все, что угодно. Все, на что «ляжет глаз» Кремля или его провинциальных назгулов.

Но ладно, упырь – от него всегда надо ждать очередной подлости. Ничего неожиданного. Но все бандерлоги русского гешефта слушали своего Каа с восторгом и обожанием.

И все они знают, что Путин – умалишенный садист, что он высосет из них кровь, а возможно, и жизнь. Да он и не скрывает уже своих намерений. Но ни один «бизнесмен» не встал и не назвал Путина х...йлом и бандитом.

Александр Невзоров, Telegram