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Организаторы «Евровидения» рассказали, когда на конкурс вернется Беларусь

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  • 26.04.2024, 18:53
  • 1,486
Организаторы «Евровидения» рассказали, когда на конкурс вернется Беларусь

Лукашистов там не ждут.

Европейский вещательный союз заявил, что Беларусь вернется на «Евровидение», когда ситуация в нашей стране улушится.

«Сейчас у нас нет причин менять нашу позицию», — заявили в EBU.

Санкции против БТ были введены в мае 2021 года из-за соучастия в репрессиях и показа в эфире издевательств над протестующими.

Лукашисты хотели отправить на конкурс группу «ябатек» «Галасы 3Места». Организаторы «Евровидения» отказали Беларуси в участии в конкурсе.

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