Районы столицы говорят «Баста!»1
- 17.10.2017, 19:16
- 2,974
21 октября в 14:00 состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.
Практически во всех районах Минска появились наклейки, плакаты и граффити с призывом выйти 21 октября на Марш рассерженных белорусов 2.0.
Тематика акции – против обнищания народа и против беспредела в армии. Последняя тема добавилась к экономической проблематике после скандала со смертью 21-летнего солдата срочной службы Александра Коржича.
«Вот только что обнаружил у себя на районе», - написал в «Фейсбуке» блогер Эдуард Пальчис, который проживает в одном из районов Минска.
Напомним, акция, которую запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы.