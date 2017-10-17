Районы столицы говорят «Баста!» 1 17.10.2017, 19:16

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21 октября в 14:00 состоится Марш рассерженных белорусов 2.0.

Практически во всех районах Минска появились наклейки, плакаты и граффити с призывом выйти 21 октября на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Тематика акции – против обнищания народа и против беспредела в армии. Последняя тема добавилась к экономической проблематике после скандала со смертью 21-летнего солдата срочной службы Александра Коржича.

«Вот только что обнаружил у себя на районе», - написал в «Фейсбуке» блогер Эдуард Пальчис, который проживает в одном из районов Минска.

Напомним, акция, которую запланировал Белорусский Национальный Конгресс, начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади нашей столицы.