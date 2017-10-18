Россиянка о белорусах: К сожалению, они смотрят на Запад

Россиянка о белорусах: К сожалению, они смотрят на Запад18
- 18.10.2017, 15:59
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Какие отзывы оставляют о нашей стране жители России.
Что говорили и писали в последнее время россияне, пожившие в Беларуси. Многое наверняка вызовет у вас улыбку, пишет «Салiдарнасць».
«Российский курс им до фени»
Светлана, которая подыскивает с семьей квартиру в Бресте, выразила на сайте «Не сидится. Клуб желающих переехать» недоумение:
— Про то, как белорусы относятся к доллару, хочется сказать одной фразой: асисяси любов. Российский рубль, даже учитывая всю его силу и мощь, там вообще никому не интересен, разве только обменному пункту.
Я полагаю, что все жители РБ хорошие математики. Вы бы видели, с какой быстротой они производят арифметические действия с числом 1,96, переводя в доллары свои рубли по существующему курсу! Я была просто в шоке! Российский курс им до фени.
«К сожалению, белорусы смотрят на Запад»
А вот что написала россиянка Магарита:
— К сожалению, белорусы смотрят на Запад, но если бы они знали в какой «жо...е» сидит запад… Если что-то плохо в Европе – отмалкиваются (типа ничего страшного, все равно будет хорошо), а если что-то в России или Беларуси (странах СНГ) не так, о да.... Хоть бы Лукашенко еще продержался.
«Уж если своего Лукашенко не любят, то приезжих тем более»
На форуме, где россияне обсуждают вопрос, стоит ли переезжать в Беларусь на ПМЖ, пользователь Ирина написала:
— C ума сошли, что ли, переезжать сейчас в Беларусь? Мы уехали оттуда год назад и родня сейчас перебирается. Там только отдыхать хорошо, а жить россиянам — не советую…
Сейчас особенно ненавидят россиян, уж если своего Лукашенко не любят. Это, конечно, не все такие, есть немного еще гостеприимных и независтливых людей.
Самый лучший вариант квартиру брать — Минск, хоть более-менее живой город, есть куда сходить. Много, конечно, «совка», порой что-то невозможно найти, хоть и столица, но в другом месте, наверно еще туже.
«У нас-то в Чите воняет на весь район»
Совсем иные впечатление остались у пользователя под ником Яшка:
— Я наоборот в шоке от людей. Сегодня проехали остановку, водитель говорит, дескать, сидите, щас встречному маршрутчику моргну, пересажу вас, довезет куда вам надо бесплатно. Так и сделал. Говорит: довези девчонок, не местные, проехали малость дальше. Тот такой: да без проблем, одну остановку назад — и мы на месте. Про могилевских писала уже, как нас по Орше возили, отклонившись от маршрута. Женщины, да, заметила, чуть менее приветливы, а мужчины — простые и внимательные.
Неожиданный отзыв получился у Яшки о белорусских городах. Из Бреста она сообщила:
— Не воняет совсем. И в Витебске не пахнет тоже – за забором даже ресторан с летней верандой. У нас-то в Чите воняет на весь район.