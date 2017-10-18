Россиянка о белорусах: К сожалению, они смотрят на Запад 18 18.10.2017, 15:59

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Какие отзывы оставляют о нашей стране жители России.

Что говорили и писали в последнее время россияне, пожившие в Беларуси. Многое наверняка вызовет у вас улыбку, пишет «Салiдарнасць».

«Российский курс им до фени»

Светлана, которая подыскивает с семьей квартиру в Бресте, выразила на сайте «Не сидится. Клуб желающих переехать» недоумение:

— Про то, как белорусы относятся к доллару, хочется сказать одной фразой: асисяси любов. Российский рубль, даже учитывая всю его силу и мощь, там вообще никому не интересен, разве только обменному пункту.

Я полагаю, что все жители РБ хорошие математики. Вы бы видели, с какой быстротой они производят арифметические действия с числом 1,96, переводя в доллары свои рубли по существующему курсу! Я была просто в шоке! Российский курс им до фени.

«К сожалению, белорусы смотрят на Запад»

А вот что написала россиянка Магарита:

— К сожалению, белорусы смотрят на Запад, но если бы они знали в какой «жо...е» сидит запад… Если что-то плохо в Европе – отмалкиваются (типа ничего страшного, все равно будет хорошо), а если что-то в России или Беларуси (странах СНГ) не так, о да.... Хоть бы Лукашенко еще продержался.

«Уж если своего Лукашенко не любят, то приезжих тем более»

На форуме, где россияне обсуждают вопрос, стоит ли переезжать в Беларусь на ПМЖ, пользователь Ирина написала:

— C ума сошли, что ли, переезжать сейчас в Беларусь? Мы уехали оттуда год назад и родня сейчас перебирается. Там только отдыхать хорошо, а жить россиянам — не советую…

Сейчас особенно ненавидят россиян, уж если своего Лукашенко не любят. Это, конечно, не все такие, есть немного еще гостеприимных и независтливых людей.

Самый лучший вариант квартиру брать — Минск, хоть более-менее живой город, есть куда сходить. Много, конечно, «совка», порой что-то невозможно найти, хоть и столица, но в другом месте, наверно еще туже.

«У нас-то в Чите воняет на весь район»

Совсем иные впечатление остались у пользователя под ником Яшка:

— Я наоборот в шоке от людей. Сегодня проехали остановку, водитель говорит, дескать, сидите, щас встречному маршрутчику моргну, пересажу вас, довезет куда вам надо бесплатно. Так и сделал. Говорит: довези девчонок, не местные, проехали малость дальше. Тот такой: да без проблем, одну остановку назад — и мы на месте. Про могилевских писала уже, как нас по Орше возили, отклонившись от маршрута. Женщины, да, заметила, чуть менее приветливы, а мужчины — простые и внимательные.

Неожиданный отзыв получился у Яшки о белорусских городах. Из Бреста она сообщила:

— Не воняет совсем. И в Витебске не пахнет тоже – за забором даже ресторан с летней верандой. У нас-то в Чите воняет на весь район.