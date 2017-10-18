В Минске «заяц» брызнул перцовым баллончиком в глаза контролеру 10 18.10.2017, 16:33

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Контролер получил ожог лица.

Инцидент произошел вечером 11 октября в троллейбусе №29. Контролеры зашли на остановке «Севастопольский парк» в 18.35 и проверяли у пассажиров проездные документы до остановки «Магазин химреактивов».

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, один из пассажиров отказался предъявлять проездной документ. Контролеры вышли вместе с безбилетником на остановке для дальнейшего разбирательства. Мужчина достал перцовый баллончик из кармана, брызнул в лицо одному из контролеров и пустился наутеки в сторону улицы Калиновского.