Google построит в Торонто район будущего 3 18.10.2017, 19:06

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Жители «умного района» будут передвигаться на беспилотных шаттлах и велосипедах.

Alphabet Inc., материнская компания Google, построит "район будущего" в Торонто. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет liga.net со ссылкой на The Financial Times.

Проектом займется Sidewalk Labs, дочерняя структура Alphabet. Под "район будущего" выделили почти 5 га земли на берегу Онтарио. В будущем площадь могут увеличить до 323 га.

Район будет адаптирован под движение беспилотного транспорта и грузовых дронов, причем маршруты для дронов проложат под землей.

Район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизнедеятельности: от заполнения мусорных контейнеров - до уровня шума в домах.

Компания также предлагает отказаться от использования личного автотранспорта, а жителей района пересадить на беспилотные шаттлы и велосипеды. Дорожки для велосипедистов обещают подогревать зимой.

Sidewalk Labs обещает потратить $50 млн на разработку и тестирование проекта.