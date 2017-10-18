Google построит в Торонто район будущего

Google построит в Торонто район будущего3
- 18.10.2017, 19:06
- 1,445
Жители «умного района» будут передвигаться на беспилотных шаттлах и велосипедах.
Alphabet Inc., материнская компания Google, построит "район будущего" в Торонто. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет liga.net со ссылкой на The Financial Times.
Проектом займется Sidewalk Labs, дочерняя структура Alphabet. Под "район будущего" выделили почти 5 га земли на берегу Онтарио. В будущем площадь могут увеличить до 323 га.
Район будет адаптирован под движение беспилотного транспорта и грузовых дронов, причем маршруты для дронов проложат под землей.
Район оборудуют системой датчиков, которые будут контролировать все сферы жизнедеятельности: от заполнения мусорных контейнеров - до уровня шума в домах.
Компания также предлагает отказаться от использования личного автотранспорта, а жителей района пересадить на беспилотные шаттлы и велосипеды. Дорожки для велосипедистов обещают подогревать зимой.
Sidewalk Labs обещает потратить $50 млн на разработку и тестирование проекта.