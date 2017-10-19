Как пара из Минска съездила на Западное побережье США 7 19.10.2017, 17:20

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Семейная пара из Минска отправилась в путешествие по Штатам уже во второй раз, после чего у них осталось очень много впечатлений.

«Хочешь помочь женщине – спроси разрешения»

– Американскую визу мы с мужем получили еще два года назад в Украине без всяких проблем. А вот паре перед нами отказали без объяснений, когда услышали, что есть родственники в США. Продлевали визу мы уже в консульстве в Минске. Главными условиями было, чтобы срок действия прошлой визы закончился меньше года назад, а из документов понадобились только паспорт и анкета, плюс 160$, - рассказывает минчанка citydog.by.

Во время первой поездки мы провели в Штатах целых три месяца: побывали в Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами и Орландо. Когда чего-то очень ждешь, нередко потом разочаровываешься увиденным – именно так можно описать мои первые впечатления о Нью-Йорке. Прочитав восхищенные отзывы о том, что невозможно не влюбиться в Нью– Йорк с первого взгляда, я рассчитывала на такой же эффект, но ничего подобного не произошло.

До Флориды мы добирались на самолете, поэтому теперь у нас местные перелеты ассоциируются с тучными американскими людьми. Многие говорят, что почти все они страдают лишним весом. Но я бы сказала, соотношение полных и худых людей примерно такое же, как и в нашей стране. Правда, полный по-американски – это реально больной человек, который передвигается с помощью коляски или еле-еле ходит.

Вот такой вот пожилой мужчина сидел рядом с моим мужем, когда мы летели во Флориду. Ему принесли дополнительный пояс, потому что обычным он не мог себя пристегнуть. И все три часа полета он ел конфеты, заказывал себе алкоголь и газировку. А когда мы приземлились, просто сел в инвалидное кресло и самым первым уехал. Такая зарисовка из жизни американцев.

К слову, люди на Западном побережье показались мне более ухоженными, подтянутыми, расслабленными и беззаботными. Вообще ни для кого не секрет, что американцы – открытые люди, и это очень мне нравится. Завести беседу, сделать комплимент или улыбнуться незнакомому человеку – вот этому стоит у них поучиться. Но тут же вспоминается нью-йоркское метро, где все разговаривают слишком громко, едят, свистят, читают рэп и не уступают место женщинам – в нашей стране с этим куда приятнее. Если мужчина и хочет помочь или уступить место в США, он для начала спросит разрешения, чтобы никого не обидеть.

В целом, впечатления от прошлой поездки остались положительные, но не более. В Майами красивые пляжи, но и в Европе такие места есть, Нью-Йорк – живой мегаполис, город, в котором не бывает скучно, но опять же – смотря с чем сравнивать.

Тем не менее, путешествия дают чувство полноты жизни, в то время как радость от покупок недолговременная, поэтому вместо новых айфонов мы решили слетать на западное побережье США (улыбается).

Экскурсия в Алькатрас

На этот раз время было ограничено тремя неделями. Билеты до Сан-Франциско из Польши туда-обратно обошлись нам в 550$ на человека. В Сан-Франциско мы поселились в центре города в гостинице неподалеку от Painted Ladies. Это название закрепилось за шестью однотипными викторианскими домиками после выхода книги «Разукрашенные леди – ослепительные викторианцы Сан-Франциско».

Сан-Франциско – небольшой город, достаточно холмистый. Я это сразу приметила, так как готовилась здесь к забегу на 10 км. В целом, он производит впечатление тусовочного места – многие приезжают сюда именно за этой атмосферой. Но некоторые чересчур ей увлекаются: в центре очень много бездомных, хиппи и наркоманов, первое время я чувствовала себя не в безопасности.

При этом Сан-Франциско достаточно дорогой, из-за высоких цен многие селятся в пригородах. Средний чек обеда на двоих – около 40$ без чаевых, ужин с бокалом вина обойдется в $70-80, но, конечно, все зависит от уровня заведения и ваших предпочтений. Куда бы мы ни заходили, везде кормили вкусно, чего не скажешь про Нью-Йорк.

Мы бы посоветовали заглянуть в парк «Золотые ворота», который принимает 13 миллионов посетителей в год и занимает третье место среди самых посещаемых парков в США. Мы не могли обойти стороной и визитную карточку города – сам мост Золотые ворота. Мы дошли до середины и свернули обратно: даже в середине июля ветер просто сбивал с ног.

Из интересных мест в городе стоит выделить Рыбацкую пристань, откуда можно отправиться на экскурсию в тюрьму Алькатрас, которая сейчас работает как музей (билеты лучше покупать онлайн заранее).

«Предлагали майки со старым незнакомым человеком, а оказалось, что у него концерт с Мэрайей Кэри»

После восьми дней в Сан-Франциско мы отправились дальше. Путешествовать мы планировали на машине, поэтому забронировали ее заранее. При оформлении авто молодые водители платят дополнительные деньги, так что регистрируйте транспорт на самого старшего из вас.

Бензин дешевый, а дороги (highway) с красочными пейзажами – одно удовольствие для езды. Мы хотели останавливаться в кемпингах на природе как настоящие туристы. Поэтому заранее купили палатку и спальники. Они поместились в чемодан с вещами. Остальные принадлежности мы купили в магазине Target с демократичными ценами, так что советую туда заглянуть.

По плану у нас были национальные парки и каньоны. В этой части США я бы советовала делать акцент именно на природных достопримечательностях, а не на городах. Такая красота, что захватывает дух с первого взгляда! Я до сих пор нахожусь под большим впечатлением.

Площадь национального парка Йосемити превышает три тысячи километров: и всё это пространство занимают озера, огромные секвойи, водопады, леса и скалы. Мы решили остановиться в кемпинге, но места оставались только в 70 километрах от центральной части парка. При этом в гостинице свободные номера были: еще бы, ведь цена начинается от 280$ плюс налоги.

Еще мы заехали в Долину огня, Брайс-Каньон и Гранд-Каньон – ничего подобного я в своей жизни не видела! Пейзажи больше напоминали Марс, чем Землю. Вот тут на ветер жаловаться не приходилось: очень жарко, поэтому нужно обязательно запастись водой.

Направляясь в Лос-Анджелес, я понимала, что не увижу там ничего, что сможет меня так же сильно поразить. Первое, чем вспоминается этот город – огромные пробки. Четыре, а иногда и шесть полос в одну сторону заполнены машинами – и столько же в другую. Я тогда поняла, почему психологи так востребованы в Штатах.

В первый же день в LA мы поехали в Голливуд. Кружили там на холмах в надежде сфотографироваться со знаменитыми буквами. В итоге поднимались пешком в гору в жару, мокрые и обессиленные. Советую сразу ехать на специальную площадку: там и припарковаться можно, и надпись видна хорошо. Мы так и сделали, правда, через пару дней.

Наши попытки исследовать Голливуд постоянно заканчивались мелкими неудачами. В один из дней мы решили съездить на Аллею славы. Как всегда, попали в огромную пробку, в которой ребята предлагали купить майки с портретом какого-то старого незнакомого человека. Мы еще подумали: кому нужны эти майки?

Благополучно въехав в сам Голливуд, спросили у полицейских, где можно припарковаться, нам указали место. Машины стояли в ряд друг за другом, то есть, чтобы выехать, нужно было ждать, пока машины спереди и позади тебя уедут – и всё это за 25$. Оказалось, что поблизости проходил концерт Мэрайи Кэри и того самого человека, изображенного на майках. Так что да, нам пришлось до 12 ночи гулять в этот день, а потом еще около часа выезжать.

Лос-Анджелес меня не удивил – это вам не Италия, где можно любоваться красивой архитектурой и достопримечательностями. В основном он состоит из простых одноэтажных жилых домов с неухоженными улицами и пошарпанными зданиями.

Действительно хорошие зеленые ухоженные кварталы, где приятно погулять – это районы вроде Beverly Hills. Там большие особняки, в которых живут обеспеченные люди – говорят, можно встретить и звезд кино.

На один день мы останавливались с ночевкой у моей одноклассницы. Ребята недавно переехали в США и живут неподалеку от Лос-Анжелеса – мне показалось, что небольшие города там гораздо больше подходят для комфортной и спокойной жизни, чем LA.

Возвращаясь обратно в Сан-Франциско, мы навестили еще Санта-Барбару и Санта-Круз. Однозначно могу сказать, что это путешествие по США впечатлило меня гораздо больше, чем первое – ожидания совпали с реальностью.