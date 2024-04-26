Военный эксперт: Шойгу прикрывается С-500 3 26.04.2024, 11:08

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Над министром обороны РФ сгущаются тучи.

Недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о скором поступлении в российские войска новых зенитных ракетных комплексов С–500, которые разрабатывались еще до полномасштабного вторжения в Украину, и наращивании поставок “Панцирей” продиктовано и аппаратными, и военными причинами.

Таким мнением в комментарии FREEДОМ поделился украинский военный обозреватель Денис Попович. Он считает, что Шойгу пытается прикрыться в свете сгущающихся над ним туч.

- Шойгу стоило бы задуматься о своих перспективах на посту министра обороны в свете проблем с его заместителем Тимуром Ивановым, арестованным в РФ якобы за взятку. Совершенно очевидно, там копают под него, и ему бы заняться собственными аппаратными проблемами. Поэтому это заявление о поставках современных зенитных ракетных систем в распоряжение армии Российской Федерации я расцениваю как попытку, в общем-то, прикрыться в связи с проблемами с его заместителем. То есть заявляет о каких-то успехах: посмотрите, какой я хороший и классный, мы поставляем новые системы вооружения в российскую армию, пожалуйста, меня не трогайте, оставьте меня на посту министра обороны, — прокомментировал Попович.

С другой стороны, как отмечает военный обозреватель, в Минобороны РФ опасаются, что, во-первых, с появлением у Украины ATACMS большей дальности российская противовоздушная оборона окажется под дополнительной нагрузкой, во-вторых, что Украина может получить добро на удары этими ракетами по военным объектам в РФ.

- По всей видимости, в РФ отдают себе отчет, что с появлением ATACMS — это баллистическая ракета, по сути своей, и со всеми вытекающими отсюда действия по поводу ее сбивания — система ПВО Российской Федерации, которая и так носит очаговый характер, получит дополнительную нагрузку. И ситуация в Джанкое, когда наносились удары ATACMS, сполна показала, что не было должной реакции со стороны ПВО оккупированного Крыма на эту атаку. Сейчас, очевидно, Российская Федерация крепко задумывается над тем, чтобы уплотнить свои системы ПВО фактически над всеми объектами, прилегающими к границам Украины. По всей видимости, они могут подозревать, что мы вполне могли бы получить разрешение на обстрелы территории РФ этими ракетами. Они могут и из этого исходить, — полагает Денис Попович.