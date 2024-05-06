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На Витебщине пророссийского экс-десантника судили по «политической» статье

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  • 6.05.2024, 17:52
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На Витебщине пророссийского экс-десантника судили по «политической» статье

За «оскорбление представителя власти».

На Витебщине пророссийского экс-десантника судили за «оскорбление представителя власти».

Бывшего десантника Руслана Шабышева судили в суде Дубровенского района, затем его дело рассматривалось в Витебском областном суде. Шабышева обвинили в оскорблении представителя власти, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

В соцсетях мужчина регулярно лайкал ностальгические посты об СССР, а также пророссийский и антиукраинский контент.

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