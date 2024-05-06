Астрономы обнаружили рекордную планету в четыре раза больше Земли 6.05.2024, 17:10

Там может быть вода и жизнь.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal, астрономы обнаружили новую планету, которая имеет как минимум пару рекордов. Хотя ученые еще много не знают об этом не таком уже и далеком по космическим меркам мире, известно, что планета находится в зоне обитаемости своей звезды, а значит там может быть вода и жизнь, пишет Cosmos (перевод - «Фокус» ).

Ученым из NASA, которые входят в команду исследователей космического телескопа TESS, часто помогают так называемые гражданские ученые. Эти волонтеры занимаются анализом огромного количества данных, собранных обсерваторией, которая ищет планеты за пределами Солнечной системы.

Именно эти волонтеры первыми обнаружили наличие потенциальной новой планеты, а дальнейшее исследование ученых из NASA, подтвердило это открытие.

Космический телескоп TESS находит планеты с помощью транзитного метода, который состоит в обнаружении провалов в свете звезд, когда на их фоне проносится планета. Именно таким образом была обнаружена планета, получившая название TOI 4633, расположенная на расстоянии 309 световых лет от нас. Она вращается вокруг одной из звезд в двойной звездной системе. Известно, что размер этой планеты сопоставим с размером Нептуна, то данный мир почти в 4 раза больше Земли. Неизвестно точно, каким именно является этот мир, ведь возможно это газовый гигант, а может быть каменистая планета.

Интересно, что с помощью транзитного метода в основном находят планеты, имеющие небольшой орбитальный период. Но астрономы выяснили, что TOI 4633 совершает полный оборот вокруг своей звезды за 272 дня. То есть планета находится намного дальше, чем другие, обнаруженные таким же способом.

Другой рекорд состоит в том, что звезда, вокруг которой вращается TOI 4633 является самой яркой среди известных звезд с транзитными планетами, расположенными в зоне обитаемости звезды. Расположение планеты в такой зоне предполагает наличие воды в жидком виде на ее поверхности. А там, где есть вода, значит возможна и жизнь.

Ученые считают, что у данной планеты может быть сосед – мир, которые находится ближе к звезде и совершает полный оборот вокруг нее всего за 34 дня. Напоминаем, что орбитальный период Земли составляет чуть больше 365 дней.

По словам ученых, обнаружение планет в многозвездных системах имеет решающее значение для понимания того, как создаются такие миры.