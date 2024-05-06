Ивлеевой пришлось окончательно прогнуться 2 Телеграм-канал «День опричника»

6.05.2024, 17:18

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Это не лечится.

Блогеру Насте Ивлеевой пришлось окончательно прогнуться — организатор «голой вечеринки» публично открестилась от антивоенных постов, поддержки Алексея Навального и съездила на Донбасс в свой день рождения.

По ее словам, наступление «возраста Христа» она отметила в Мариуполе исключительно целомудренно — поглазев на руины некогда процветающего украинского города.

«Я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около минут 15, просто молчали, слушали войну», — рассказала Ивлеева, не выучившая новояз Роскомнадзора.

Свою поездку она якобы ранее не афишировала, чтобы не привлекать внимания прессы. Теперь, видимо, одумалась и растрещала о ней на YouTube. Это не лечится.

Телеграм-канал «День опричника»