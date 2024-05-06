Лукашенко поедет в Москву на парад Победы 9 Мая 15 6.05.2024, 18:11

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Прошлый парад закончился для диктатора плохо.

Александр Лукашенко будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 Мая. Об этом сообщили в приближенном к узурпатору телеграм-канале.

«9 мая [диктатор] будет наблюдать за парадом Победы на Красной площади», - сказано в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что позднее в Минске узурпатор будет присутствовать на главном и традиционном мероприятии.

Как сообщал Charter97.org, в прошлом году Лукашенко стало плохо на параде в Москве.