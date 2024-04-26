Политолог: Китай стреляет себе в ногу, поддерживая Россию 26.04.2024, 11:02

1,328

КНР нельзя назвать нейтральной стороной.

Китай ведет многовекторную политику и пытается балансировать, но, поддерживая РФ, стреляет себе в ногу. Об этом FREEДОМ заявил украинский политолог Максим Джигун.

Он отметил, что КНР нельзя назвать нейтральной стороной, потому что по факту она помогает России вести войну против Украины.

- Мы понимаем, что по факту действительно поддержка из Китая в Россию поступает, причем поступает в виде и высоких технологий, и обычной бытовой техники, и покупки газа и нефти, которой они пользуются на протяжении больше, чем два года этой войны… Если бы не поддержка со стороны Китая в виде микрочипов и других технологий, вряд ли бы на Украину обрушилось бы такое количество ракет, которые мы видим ежедневно, — сказал Джигун.

По его словам, с другой стороны, Китай ведет многовекторную внешнюю политику, при которой пытается балансировать между разными силами.

- Это вообще такая серьезная отличительная черта китайской дипломатии в том, что они пытаются играть со многими сторонами в одно и то же время. И для этого есть, в общем, такие прагматические причины. Дело в том, что Китай слишком зависим от американской экономики, от экономики Европейского Союза. И так открыто поддерживая Россию, они делают себе выстрел в ногу.

И после этого рассчитывать на то, что замедление китайской экономики как-то, скажем, изменится к лучшему состоянию, не приходится. Поэтому они должны выстраивать такие отдельные линии отношений с разными странами, с разными блоками для того, чтобы, в общем-то, считаться страной нейтральной, либо той страной, которая хочет видеть мир в Украине, — сказал политолог.

Джигун обратил внимание на расплывчатые условия для достижения мира, о которых говорит Китай.

- Там нельзя понять, хотят ли они территориальной целостности Украины, либо же они, скорее всего, хотят заморозки конфликта между Россией и Украиной, — отметил он.

Политолог также констатировал, что в США сейчас не самый простой политический период, и сегодня официальный Вашингтон вынужден занимать более резкую позицию по отношению к другим странам, чтобы демонстрировать свое лидерство.

- И в этих условиях позиция и риторика Соединенных Штатов становится еще более жесткой и однозначной. И визит Блинкена в Пекин говорит также о том, что этот момент заигрываний и попыток объяснить дипломатическими инструментами, что сотрудничество Китая с Россией будет иметь последствия для КНР, уже не работает. Это другой уровень уже дипломатии и отношений с тем же Китаем. Эта позиция становится более жесткой. И Китай на самом деле понимает эти риски для себя, потому что китайская экономика, несмотря на то, что они всячески демонстрируют независимость, глубоко зависима от Соединенных Штатов, точно так же, как и американская экономика зависит от Китая. Поэтому это страны, которые могут ненавидеть друг друга, но которые должны сотрудничать и прислушиваться друг к другу, чтобы выжить экономически и политически, — резюмировал гость эфира.