закрыть
26 апреля 2024, пятница, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Китай стреляет себе в ногу, поддерживая Россию

  • 26.04.2024, 11:02
  • 1,328
Политолог: Китай стреляет себе в ногу, поддерживая Россию

КНР нельзя назвать нейтральной стороной.

Китай ведет многовекторную политику и пытается балансировать, но, поддерживая РФ, стреляет себе в ногу. Об этом FREEДОМ заявил украинский политолог Максим Джигун.

Он отметил, что КНР нельзя назвать нейтральной стороной, потому что по факту она помогает России вести войну против Украины.

- Мы понимаем, что по факту действительно поддержка из Китая в Россию поступает, причем поступает в виде и высоких технологий, и обычной бытовой техники, и покупки газа и нефти, которой они пользуются на протяжении больше, чем два года этой войны… Если бы не поддержка со стороны Китая в виде микрочипов и других технологий, вряд ли бы на Украину обрушилось бы такое количество ракет, которые мы видим ежедневно, — сказал Джигун.

По его словам, с другой стороны, Китай ведет многовекторную внешнюю политику, при которой пытается балансировать между разными силами.

- Это вообще такая серьезная отличительная черта китайской дипломатии в том, что они пытаются играть со многими сторонами в одно и то же время. И для этого есть, в общем, такие прагматические причины. Дело в том, что Китай слишком зависим от американской экономики, от экономики Европейского Союза. И так открыто поддерживая Россию, они делают себе выстрел в ногу.

И после этого рассчитывать на то, что замедление китайской экономики как-то, скажем, изменится к лучшему состоянию, не приходится. Поэтому они должны выстраивать такие отдельные линии отношений с разными странами, с разными блоками для того, чтобы, в общем-то, считаться страной нейтральной, либо той страной, которая хочет видеть мир в Украине, — сказал политолог.

Джигун обратил внимание на расплывчатые условия для достижения мира, о которых говорит Китай.

- Там нельзя понять, хотят ли они территориальной целостности Украины, либо же они, скорее всего, хотят заморозки конфликта между Россией и Украиной, — отметил он.

Политолог также констатировал, что в США сейчас не самый простой политический период, и сегодня официальный Вашингтон вынужден занимать более резкую позицию по отношению к другим странам, чтобы демонстрировать свое лидерство.

- И в этих условиях позиция и риторика Соединенных Штатов становится еще более жесткой и однозначной. И визит Блинкена в Пекин говорит также о том, что этот момент заигрываний и попыток объяснить дипломатическими инструментами, что сотрудничество Китая с Россией будет иметь последствия для КНР, уже не работает. Это другой уровень уже дипломатии и отношений с тем же Китаем. Эта позиция становится более жесткой. И Китай на самом деле понимает эти риски для себя, потому что китайская экономика, несмотря на то, что они всячески демонстрируют независимость, глубоко зависима от Соединенных Штатов, точно так же, как и американская экономика зависит от Китая. Поэтому это страны, которые могут ненавидеть друг друга, но которые должны сотрудничать и прислушиваться друг к другу, чтобы выжить экономически и политически, — резюмировал гость эфира.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип