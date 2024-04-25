«Китайцам лучше пойти на уступки» 25.04.2024, 16:12

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Александр Хара

Какое послание госсекретарь США привез в Пекин?

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай. В рамках трехдневного визита он проведет переговоры с руководством КНР.

Что ожидается от этой встречи в США? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Прежде всего — это оценка и выполнение тех обязательств и обещаний, которые были достигнуты на глобальном саммите с Си Цзиньпином. С одной стороны, там есть целый ряд таких параметров, которые на самом деле не выполняются. А с другой стороны, взаимоотношения стабилизированы, даже есть какие-то позитивные моменты. Например, те же самые военные начали общаться, чтобы избежать недопонимания, избежать неспланированной ситуации, которая может привести к конфликту.

Это позитивная вещь, хотя, я так понимаю, что американцам этого недостаточно, они хотели бы нормализировать отношения. Помните, после визита Ненси Пелоси на Тайвань китайцы фактически свернули разные форматы диалогов, американцы хотят сейчас это восстановить.

Вторая вещь — это вопросы, которые сейчас актуальны для американских избирателей. Это тот же вопрос фентанила (чрезвычайно сильнодействующий синтетический наркотик — ред.), поскольку больше всего в Соединенные Штаты его поставляет Китай, что является причиной большого количества смертей. Для американцев это очень серьезная проблема.

Естественно, есть вопросы так называемой вредной деятельности Китая. Китайцы будут протестовать против решения Конгресса о TikTok, что он должен быть передан, продан компании, которая не базируется в Китае. Ведь Китай фактически формирует ту информационную политику, которую проводит компания TikTok на территории Соединенных Штатов и в Европе. Это тоже больная тема.

— СМИ накануне визита писали, что одна из главных целей Блинкена — уговорить Китай не поддерживать российский ВПК. Это возможно?

— По России однозначно будут вопросы, поскольку американцы хотели бы, чтобы Китай включился, начал давить на Россию, чтобы она прекращала войну и пыталась найти какие-то формы ее завершения. Проблемными остаются вопросы помощи Китая Российской Федерации: чипы, товары двойного назначения, я уже не говорю про ширпотреб и нефть, которые дают возможность России продолжать эту войну.

Естественно, эта тема будет, хотя китайцы уже перед визитом свою формулу показали, что они «не являлись конспираторами», «не являлись зачинщиками ковидной войны», ну и, собственно, «они против вмешательства в суверенные дела других государств». То есть китайцы хотят продолжать торговать с Россией, поддерживать ее в этой войне, при этом делать вид, что они являются объективными посредниками и так далее. По этому направлению никаких подвижек не будет, китайцы понимают только силу, язык санкций.

Кстати, еще интересно, что на фоне встреч канцлера Германии Шольца с китайцами, а сейчас Блинкена, возникло несколько скандалов с агентами, которые работали на китайскую разведку. Это интересный фон для визита.

— Газета Wall Street Journal писала, что США могут ввести беспрецедентные санкции, которые отрежут китайские банки от мировой финансовой системы. Может ли быть такое развитие событий?

— Естественно, поскольку тут вопрос не только в Украине. Вопрос в том, что одна из стратегий Соединенных Штатов — это сдерживание Китая в регионе и от глобальной гегемонии. Понятное дело, что такие инструменты тоже могут быть использованы, а есть абсолютно легитимный повод — это поддержка России в несправедливой войне против Украины.

Но понятное дело, что такая кнопка сравнима с ядерной, американцы не хотели бы использовать этот инструмент. Но из теории международных отношений мы знаем, что угроза применения силы всегда имеет более весомый результат и влияние, нежели само применение силы. Поэтому лучше, чтобы китайцы пошли на некоторые уступки и защитили свои компании от этих санкций.

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