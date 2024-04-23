WSJ: США готовят «ядерные санкции» против Китая 23.04.2024, 11:39

Остался последний шаг.

Вашингтон разрабатывает санкции, которые грозят полностью отрезать часть банков в Китае от мировой финансовой системы, которые сотрудничают с РФ, обрабатывают платежи и предоставляют кредиты.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, введение санкций против банков - это эскалационный вариант на случай, если Китай не поймет словесные предупреждения и проигнорирует дипломатию.

В последнее время Вашингтон активно усилил давление на Пекин, предупреждая, что может принять меры против банков, которые помогают в поставках товаров двойного назначения.

При этом Китай не готов жертвовать своими интересами и торговлей с Западом ради России, отмечают эксперты.

«Такие санкции часто приводят к краху банков, затрагивая всю их клиентскую базу, и представляют собой особый риск для Китая, который борется с растущими кредитными проблемами», - отмечено в материале.

Это еще один системный шаг по блокированию российской экономики, пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмиян.

По его словам, Россия может попытаться создать «обход» ограничений через цепочку прокладок и одноразовых компаний-посредников, но все это повышает издержки и комиссии.

«Цель США - в конечном итоге привести российскую внешнюю торговлю в состояние нулевой прибыльности, чтобы лишить Кремль ресурса. Системность не подразумевает получение результата здесь и сразу, но добивается его через регулярность и неуклонность», - подчеркнул он.

Часть проблемы, с которой сталкиваются США, заключается в том, что торговля является стратегической инвестицией не только для Путина, но и для Си Цзиньпина, сказал высокопоставленный европейский дипломат, работающий в Вашингтоне.

Эти два человека, которые встречались десятки раз, провели годы, закладывая основу для более тесных торговых связей до начала войны в Украине, в том числе способствуя увеличению торговли в рублях и юанях, чтобы защитить свои экономики от западных санкций, сказал чиновник.

«Не думаю, что у Путина хватило бы смелости начать конфликт, если бы он не понимал, что китайцы окажут ему технологическую поддержку», - считает дипломат.