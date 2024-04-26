Помилованные Путиным «ветераны СВО» убили более ста россиян 6 26.04.2024, 11:22

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Один зарезал свою бабушку, которая заменила ему мать.

В РФ «ветераны» так называемой «СВО», в том числе помилованные диктатором Владимиром Путиным за предыдущие преступления, вернулись с фронта домой, и убили более сотни своих соотечественников.

Как сообщает «Верстка», за последние два года как минимум 107 человек погибли, еще примерно столько же получили тяжелые травмы из-за преступлений, которые совершили участники войны в Украине. Такие выводы сделаны на основе изучения судебных картотек России и открытых источников, в частности, росСМИ.

«Вернувшиеся военные совершили как минимум 84 преступления с человеческими жертвами: 55 убийств, в результате которых погибли 76 человек, 18 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, жертвами которых стали 18 человек, девять нарушений ПДД, повлекших смерть 11 человек. Кроме того, было два склонения к употреблению наркотиков, из-за этого скончались двое несовершеннолетних», — отмечает «Верстка».

Согласно приговорам, заключенные, которых помиловал Путин за участие войны в Украине, за новые, совершенные в РФ убийства, уже получили сроки от 6 до 11 лет. Другие «ветераны» войны – «сели» на 7,5-10 лет. В случаях, когда участников войны судили еще и по дополнительным статьям, максимальные сроки возрастали до 22 и 20 лет соответственно.

В делах о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, сроки чуть ниже: для наемников частных военных компаний - от 5,5 до 10 лет 8 месяцев колонии, для других солдат - от 6 до 9,5 лет.

«Верстка» уточняет, что при анализе информации учитывались преступления, в которых не удалось найти подтверждения об участии фигуранта в так называемой «СВО». По этой причине в выборку не попали, например, преступление военнослужащего, застрелившего в Петрозаводске супругу, а также нарушение правил ПДД росгвардейцем, сбившим на своем кадиллаке маму и ребенка в Махачкале.

Авторы публикации взяли в работу только преступления, которые совершили вернувшиеся в Россию (и один в непризнанной Южной Осетии) участники «СВО»: 91 помилованный экс-заключенный и 84 добровольца или военнослужащих.

Из 45 помилованных участников войны, которые снова убили, рецидивистами оказались как минимум 24 человека. Самым «распространенным» преступлением в этой выборке стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Вернувшиеся участники войны совершили как минимум 87 подобных преступлений, в результате которых 18 человек погибли и еще 70 значительно пострадали.

«Верстка» приводит ряд пример. В их числе - убийство в Ростовской области, которое совершил вагнеровец Василий Васюков «в ходе ссоры, произошедшей на фоне галлюцинаций». В частности, он несколько раз ударил ножом свою 77-летнюю бабушку, которая воспитала его вместо матери. Другой пример. После спора из-за «СВО» и насмешек над военными ранее помилованный Путиным Андрей Рыкашев убил своего знакомого прямо на детской площадке в Подмосковье. «Обидчик» получил ранение в сонную артерию, и, пока он умирал, «вагнеровец» сходил за сигаретами и спокойно вернулся на место преступления. Дожидаясь полицию, он общался с ребенком, который также находился в этот момент на детской площадке.

Случается, причиной ссор становились ревность или старые обиды. Так, в Тульской области наемник ЧВК «Вагнер» Илья Массалитин несколько раз ударил ножом, а затем размозжил топором голову мужчине, приревновав его к бывшей сожительнице. В Удмуртии доброволец «Ахмат» Сергей Батуев задушил кабелем старого знакомого, который якобы когда-то одолжил у него деньги и не возвращал.

«Верстка» также обращает внимание, что зачастую ни госорганы РФ, ни СМИ не сообщают о «боевом» прошлом убийц, а сами преступления проходят как стандартные криминальные сводки, поэтому остаются незамеченными.