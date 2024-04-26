Как белорусам поставить или снять авто с учета по-новому 26.04.2024, 11:43

Все изменения – в 10 пунктах.

Автомобильная жизнь в Беларуси кипит как никогда. Одних только изменений в ПДД и Закон о дорожном движении оказалось мало. Теперь изменения коснулись и вопросов постановки/снятия с учета транспортных средств.

Новый документ изучил Евгений Грачев из abw.by.

Речь идет о постановлении совмина 1849 «О государственной регистрации и государственном учете транспортных средств», в которое внесены изменения постановлением этого же органа №292 от 19 апреля 2024 года. Итак, ключевые изменения.

1. Результаты сверки автомобиля (осмотра) ранее оформлялись только сотрудником регистрационного подразделения ГАИ. Отныне это смогут делать в том числе (дословно) «лица из числа гражданского персонала».

2. Ранее собственник автомобиля после его покупки обязан был поставить транспортное средство на учет в течение 10 дней. Теперь это можно будет сделать в течение 30 дней.

3. Регистрация транспорта физических лиц до внесения изменений осуществлялась на основании заявления по установленной форме с предоставлением документов, указанных в п. 15.11 Перечня административных процедур (Указ №200). Теперь же, если транспортное средство не было ранее зарегистрировано в Беларуси, будет необходима выписка из электронного паспорта со статусом «действующий» (для транспорта, ранее не зарегистрированного на территории ЕАЭС).

4. В случае утраты (хищения, приведения в негодность) свидетельства о регистрации транспортного средства новое выдавалось подразделением ГАИ, где осуществлялась регистрация транспортного средства после подачи соответствующего заявления с указанием обстоятельств утраты (хищения) документа. Теперь это можно сделать только после уплаты государственной пошлины.

5. Важное изменение – ранее при смене места регистрации автовладельца необходимо было в течение 30 дней внести изменения об этом в свидетельство о регистрации, т.е. по сути получить новый документ с новыми данными о месте регистрации. Теперь такого требования нет, этот пункт вообще из документа убрали.

6. Снятие с учета транспорта не производилось в случае наличия в МРЭО ГАИ постановления уполномоченного органа либо решения суда об аресте. В новом документа данный пункт звучит следующим образом: «Снятие с учета транспортных средств не производится в случае наличия в АИС ГАИ сведений об аресте транспортного средства либо о запрете на совершение регистрационных действий в отношении него, а также о нахождения транспортного средства в международном розыске». Т.е. наличие только бумажного документа об ограничениях теперь не требуется, достаточно сведений, например, в базах данных.

7. Внесены изменения и в вопросах утилизации транспортного средства. Ранее можно было принести в ГАИ документ, подтверждающий промышленную переработку транспортного средства. В новом варианте такое требование звучит так: «Предоставить документальное подтверждение сдачи транспортного средства в промышленную переработку, а также утраты эксплуатационных характеристик вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, боевых действий, актов терроризма, ДТП и иных происшествий».

8. Еще про утилизацию. Снять с учета машину, которая у автовладельца фактически отсутствовала, можно было только при условии, что такая машина в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, не эксплуатировалась, т.е. не «светилась» по камерам фотофиксации нарушений ПДД, базам данных страховок, техосмотра и т.п. Отныне этот срок уменьшен до одного года. Хорошее новшество, скажем прямо.

9. Если транспортное средство было похищено и впоследствии не обнаружено, то его можно было снять с учета по заявлению автовладельца с приложением документов, подтверждающий факт хищения. После изменений снять машину с учета можно будет и в случае нахождения ее в международном розыске.

10. Ранее в случаях, когда первоначальный VIN транспортного средства не установлен и его видоизменение не было связано с умышленным уничтожением, регистрационные действия в отношении такого транспорта запрещалось осуществлять в течение трех лет, о чем делалась запись в свидетельстве о регистрации в графе «Особые отметки». Теперь срок в три года убрали.

В новой версии документа это звучит так: «Если первоначальный VIN не установлен и его видоизменение не связано с умышленным уничтожением, регистрационные действия производятся с ограничениями, запрещающими его снятие с учета (за исключением случаев утилизации). В графу «Особые отметки» вносится запись «VIN уничтожен – СНЯТИЕ С УЧЕТА ЗАПРЕЩЕНО».

Основные положения нового документа вступают в силу с 17 июня 2024 года.