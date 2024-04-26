В Минске хвалят «тайное» место с обедами до пяти рублей
- 26.04.2024, 11:23
Но не все разделяют восторг.
Несмотря на рост цен, в Минске по-прежнему остаются места, где можно относительно бюджетно пообедать: обычно это столовые в вузах и на предприятиях.
В TikTok-аккаунте «Сливок» дали наводку на одну из таких столовок — она находится в БНТУ, и там можно набрать поднос еды меньше чем на пять рублей.
@slivkiby ♬ оригинальный звук - Slivkiby
Двое минчан приехали в столовую № 4 центра питания БНТУ (проспект Независимости, 146) и отчитались, что «шикарно» там пообедали, а главное — заплатили меньше пяти рублей.
Парень набрал целый поднос еды — на нем уместились:
пшенная каша за 52 копейки;
свиные тефтели с соусом за 2,05 рубля;
салат «Бурячок» за 1,27 рубля;
кусок хлеба за 16 копеек;
чай с сахаром (40 копеек и 5 копеек);
булочка за 50 копеек.
Таким образом, чек за весь набор блюд составил всего 4,9 рубля — в популярной сети фастфуда KFC за эти же деньги можно купить, например, всего один чизбургер.
Девушка же потратила 4,96 рубля на пиццу (2,18 рубля), мясную солянку со сметаной (1,97 рубля) и яблочный нектар (81 копейка). Говорит, что солянка оказалась весьма вкусной и наваристой, а пицца (больше напоминающая по виду смаженку) — «как в лучшие школьные, студенческие годы».
Оказалось, что многим комментаторам столовка БНТУ знакома. Правда, хвалят ее не все, а некоторым, в отличие от авторов видео, не удалось уложиться в 5 рублей за обед.
«Мы там кушали недавно, очень даже неплохо».
«Были там, ну это день на день… Примерно около 8 рублей надо».
«20 лет назад между студентами называли эту столовку «Бухенвальд»… Тошниловка с тараканами в еде, клянусь!»
«Ничего там не поменялось», — ответил на это другой пользователь.